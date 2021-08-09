اميركا تفرض عقوبات جديدة على الاسد ولبنان وايران وروسيا

اضافت الولايات المتحدة الاميركية كيانات سورية ولبنانية وعراقية وايرانية وروسية الى قوائم العقوبات التي تفرضها على تلم الدول واستهدفت في غالبيتها هذه المرة المليشيات الشيعية الموالية لايران حيث طالت ميليشيات حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي وعصائب أهل الحق، إضافةً إلى مؤسسات سورية.

خرق حظر التسلح

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المعاقبين خرقوا قرار حظر التسليح الخاص بإيران وسوريا وكوريا الشمالية. مع الاشارة الى ان

العقوبات على كتائب حزب الله العراقي وميليشيا حزب الله اللبنانية وبعض الأفراد السوريين تندرج تحت "عقوبات منع انتشار الأسلحة" من "مكتب الأمن العالمي ومنع انتشار الأسلحة" في وزارة الخارجية الأميركية.

وطالت العقوبات مؤسستين سوريتين تابعتين لوائل عيسى وأيمن الصباغ.

عقوبات على روسيا



كما فُرضت عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج "بولسار" الروسية وشركة تأجير الطائرات "غرين لايت موسكو" الروسية وشركة "آسيا إنفست" الروسية.

ونشرت الإدارة الأميركية الإشعار بالعقوبات اليوم الاثنين في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 يوليو.