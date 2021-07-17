اميركا تقدم تبرعا اضافيا لـ الاونروا

اعلنت الادارة الاميكية عن تقديم تبرع إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ قدره 135.8 مليون دولار

وقال بيان صدر عن الوكالة الاممية وصل البوابة نسخة منه "يأتي إعلان التمويل جنبًا إلى جنب مع توقيع الولايات المتحدة والأونروا على إطار عمل للتعاون يحدد الأهداف والأولويات المشتركة لدعم المساعدة الإنسانية والتنمية البشرية وحماية لاجئي فلسطين".

مساعدات اميركية

وبعد قطع دونالد ترامب الرئيس الاميركي السابق المساعدات عن الوكالة الاممية فانه ومنذ أبريل ، أعادت الحكومة الأمريكية دعمها للوكالة ، حيث قدمت 150 مليون دولار مبدئيًا لوكالة الأمم المتحدة التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين المسجلين المؤهلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 33 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا في مايو استجابة للعنف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الاونروا: اميركا عادت شريكا

وصرح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قائلاً: "إن توقيع إطار عمل الولايات المتحدة والأونروا والدعم الإضافي يوضح مرة أخرى أن لدينا شريكًا مستمرًا في الولايات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة حاسمة لبعض اللاجئين الأكثر ضعفًا في المنطقة".

سيستمر التمويل الإضافي في دعم الميزانية الأساسية للأونروا - والتي تمول غالبيتها تشغيل أكثر من 700 مدرسة لتعليم أكثر من نصف مليون طفل و 140 عيادة صحية أولية تقدم 8.5 مليون استشارة مريض سنويًا - بالإضافة إلى الطوارئ تناشد الاستجابة للتحديات الإنسانية الرهيبة في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة. تدعم هذه الأموال الغذاء ، والمساعدات النقدية الطارئة ، والصحة في حالات الطوارئ ، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي ، والتعليم في حالات الطوارئ ، والحماية ، والمياه والصرف الصحي ، والاستجابة لـ COVID-19.