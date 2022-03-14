اميركا تلتف على روسيا عن طريق الصين

ما ان اندلعت الحرب الروسية الاوكرانية، حتى سارعت الادارة الاميركية لفتح ابواب الحوار والمناقشات مع الصين العدو اللدود لاميركا ، وذلك على الرغم من تصفية واشنطن في وقت سابق لمشاكلها، للتفرغ والتفرد للمعركة مع بكين.

لقاء صيني اميركي في روما

وتستعد العاصمة الإيطالية، روما، الاثنين، لاحتضان اجتماع أمريكي صيني، لبحث الحرب الدائرة في أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان، أن مستشار السياسة الخارجية الصيني يانغ جيتشي ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، سيبحثان في روما المشاكل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف ليجيان في بيان له، أن الجانبان سيناقشان أيضاً العلاقات الصينية الأمريكية.

قمة افتراضية صينية اميركية

وأكد على أن الهدف الأساسي للقاء هو بحث سبل تطبيق ما تم التوصل إليه خلال القمة الافتراضية التي جمعت الرئيسين الصيني والأمريكي يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

يُذكر أن يانغ جيتشي وإلى جانب كونه مستشار السياسة الخارجية الصيني، فإنه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بلاده، وهو بذلك أرفع دبلوماسي في الصين متفوقاً على منصب وزير الخارجية أيضاً.

حرب اميركية على الصين

ويبدو ان اولايات المتحدة الاميركية كانت تخشى من اندفاع الصين وتعزيز تعاونها مع حليفتها روسيا في هذا الوقت بالذات ، ويبدو ان بكين التي تتعرض كموسكو لعقوبات اميركية، ستنال اغراءات كبيرة من الادارة الاميركية مقابل عدم تعاونها مع روسيا في سياق الحرب الدائرة في اوكرانيا.

الامر الاخر المهم بالنسبة للولايات المتحدة هو كبح جماح بكين من استغلال ظروف الحرب في اوكرانيا، واجتياح تايوان الجزء المستقل تاريخيا من الاراضي الصينية والذي ترفض واشنطن اعادته الى البلد الام .

الصين وموسكو تنفيان تقديم سلاح

وخلال الساعات الماضية ترددت انباء تشير الى طلب موسكو مساعدات عسكرية من الصين وهو ما نفته العاصمتان جملة وتفصيلا حيث رفضت الصين، الاثنين، المزاعم الأمريكية التي تشير إلى أن روسيا طلبت من بكين "مساعدات عسكرية واقتصادية" لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية إن التقارير الواردة من مسؤول حكومي أمريكي مجهول بأن روسيا طلبت من بكين مساعدة عسكرية تشكل "معلومات مضللة".

جاء ذلك بينما شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في تصريحات صحفية اليوم، على أن الصين "ستواجه عواقب" مساعدتها روسيا على التهرب من العقوبات.

وأمس، نقلت وسائل إعلام أمريكية عدة بينها "فايننشال تايمز" عن مسؤولين أمريكيين- لم تسمهم - قولهم إن "روسيا طلبت من الصين معدات عسكرية تدعم عمليتها العسكرية في أوكرانيا".