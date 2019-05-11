اميركا تنشر منظومة باتريوت في الشرق الاوسد

عززت الولايات المتحدة الاميركية من ترسانتها العسكرية الخاصة في سياق الحشودات التي تضعها في المنطقة ووافقت على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط

وقالت مصادر ان وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وفي أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدا متناميا من قبل إيران نشرت صواريخ مضادة للصواريخ

واللافت ان الولايات المتحدة سحبت قبل اسابيع بعض صواريخها الا انها اعادتهم في سياق التلويح بضربة عسكرية ضد ايران، ورفضت المصادر البوح بعدد المنظومات التي سيتم نشرها وفي الشهر الماضي، صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.وأمرت الولايات المتحدة دول العالم فعليا بوقف شراء النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات أمريكية في إجراء تقول واشنطن إنه يهدف لوقف صادرات الخام الإيراني نهائيا.