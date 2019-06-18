اميركا تنفي تقديم رشوة للفلسطينيين والسلطة تؤكد احباط المؤامرة

تحتضن البحرين الاسبوع المقبل الجزء الاول من صفقة القرن التي رفضها الفلسطينيين، ويقول مبعوث ترامب واحد مهندسي المؤامرة ان التركيز على الاقتصاد لا يعتبر رشوة للفلسطينيين فيما تؤكد السلطة الفلسطينية انها احبطت المؤامرة

وقال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، أن المؤتمر ليس مجرد حدث اقتصادي، و"لا يعتبر رشوة للفلسطينيين"، مشيرا إلى "أن المرحلة الثانية من خطة السلام ستتعامل مع القضايا السياسية".وقال غرينبلات لقناة "i24news" الإسرائيلية، إنه منذ اختيار السلطة الفلسطينية مقاطعة المؤتمر، فلن تتم دعوة مسؤولي الحكومة الإسرائيلية أيضا، كما لن تتم دعوة قادة العالم الآخرين أو وزراء خارجية من دول أخرى.

وتابع غرينبلات: "بدون وجود السلطة الفلسطينية في المؤتمر، فإن وجود الحكومة الإسرائيلية هناك يجعله أكثر سياسيا، لذلك سيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين فيه".

وأشار غرينبلات إلى أن إدارة ترامب ستقرر موعد الإعلان عن "خطة السلام" الأمريكية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.

السلطة: المؤامرة فشلت

في الاثناء قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الموقف الفلسطيني والإجماع الدولي وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو الذي حافظ على القدس، والمقدسات، والهوية الفلسطينية.

وأكد أبو ردينة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها ومن دون العنوان الفلسطيني الشرعي يثبت أن واشنطن لا تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء.

وأضاف أن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من الثوابت وعلى رأسها القدس والأسرى والهوية الفلسطينية هو الذي سيفشل أي مؤامرات أو ورشة أو لقاء.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "العنوان هو الرئيس وشعبه والموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس لأية تسوية أو أي سلام عادل يقوم على قاعدة الإجماع الوطني والدولي، وخيار شعبنا واضح وثابت وسيهزم كل مؤامرة".

وأعلنت الولايات المتحدة والبحرين في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية"، وأعلن القادة الفلسطينيون مقاطعته، فيما أعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر بينها السعودية والإمارات ومصر، بينما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما.

ومن المتوقع أن تكشف واشنطن في ورشة البحرين، عن الشق الاقتصادي لما يسمى بـ "صفقة القرن" التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي ترفضها القيادة والشعب الفلسطينيان.