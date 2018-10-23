اميركا تهدد بقطع الانترنت عن ايران

الولايات المتحدة قد المحت الى نيتها قطع خدمة الشبكة العنكبوتية عن ايران

أكد وزير الإتصالات الإيراني محمد آذري جهرمي، على أن خدمة الانترنت ليست تحت سيطرة جهة معينة كالولايات المتحدة، ليتم قطعها مع فرض العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة قد المحت الى نيتها قطع خدمة الشبكة العنكبوتية عن ايران في سياق العقوبات التي تفرضها ادارة دونالد ترمب على طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جهرمي تحدث خلال حوار معه في أحد البرامج التي تبث على التلفزيون الرسمي في إيران، عن الإشاعة التي راجت مؤخرا حول انقطاع الإنترنت في الجمهورية الإسلامية جراء الحظر الأمريكي، وقال إن "إتاحة الإنترنت ليست تحت سطوة جهة معينة وأن الولايات المتحدة لا يمكنها قطع الإنترنت في إيران".

وأضاف أن "الأمريكيين بإمكانهم حجب بعض الخدمات والمواقع، ومن الممكن أن تزداد شدة هذا النوع من العقوبات".

وطمأن جهرمي الشعب الإيراني قائلا "لا داعي للقلق حيال قطع خدمة الانترنت في إيران".