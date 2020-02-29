اميركا ستنسحب من افغانستان خلال 14 شهر

أفاد بيان صدر عن واشنطن والحكومة الأفغانية، بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي ستستكمل انسحابها من أفغانستان خلال 14 شهرا.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من الاتفاق مع "طالبان".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بموارد مالية سنوية تخصص لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتزويدها بالعتاد.

وأوضح البيان المشترك للحكومتين الأفغانية والأمريكية أن تنفيذ الولايات المتحدة لهذه الالتزامات مرتبط باحترام حركة "طالبان" التزاماتها.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن بلاده ترحب بالمفاوضات بين طالبان وواشنطن، غير أن "هناك نقاطا يجب إعادة النظر فيها"، لافتا إلى ضرورة "تقليص عدد القوات الأجنبية في أفغانستان".

السعودية ترحب

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة ترحب بتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية اليوم السبت.

وأضاف البيان أن السعودية تتطلع لأن تحقق تلك الخطوة وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق الـنار، وسلاما يعم جميع أنحاء البلاد.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقًا تاريخيًا مع حركة طالبان اليوم السبت قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشر شهرا المقبلة ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.