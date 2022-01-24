اميركا اعترضت صواريخ الحوثي على الامارات وابو ظبي تتوعد

القيادة المركزية الأميركية في بيان: قواتنا في قاعدة الظفرة اعترضت صاروخين استخدما لمهاجمة الإمارات فجر الاثنين

جاء اعلان القيادة الاميركية بعد قليل من تصريح صادر عن وزارة الخارجية الأميركية اعتبر فيها ان الهجمات على الإمارات والسعودية والضربات الجوية الأخيرة في اليمن تمثل تصعيدا مثيرا للقلق



ابو ظبي: اميركا صدت عدوان الحوثي

وكشف سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن الولايات المتحدة أسهمت في إحباط هجوم الحوثيين الصاروخي على أبو ظبي، داعيا الطرف الأمريكي إلى تصنيفهم جماعة إرهابية.

وقال العتيبة، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين ونقلته السفارة الإماراتية: "إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات".

Ambassador Al Otaiba: “Close UAE-US cooperation helped to repel another round of Houthi terror attacks this morning in the UAE.



Next step is to shut off financial and arms flows from their backers. US should move now to put the Houthis back on the terrorist list.” — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 24, 2022

ابو ظبي تتوعد

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الوزارة إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة لتحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

كما أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية منطقة جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال صاروخ باليستي، نجمت عنه إصابتان بين المدنيين.

هجوم صاروخي حوثي على الامارات



وصباح الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.