اميركا: وجودنا في سورية قانوني ونحذر من الاتصال بالاسد

وصف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الوجود الاميركي في سورية بانه قانوني محذرا من الاتصالات مع الرئيس السوري بشار الاسد

وقال المسؤول الاميركي ان الولايات المتحدة تحذر الدول التي تبني علاقات مع الرئيس السوري في اشارة الى توسيع الاسد لاتصالاته العربية وكان اخرها بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والحديث عن قمة تجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نهاية ابريل نيسان الجاري

وقال كيربي إنه “ليس من مصلحة أحد تطبيع العلاقات مع زعيم النظام بشار الأسد”.

وحسب مصادر متطابقة فان وزير الخارجية السعودي ينوي زيارة دمشق قريبا لتسليم الايد دعوة لحضور القمة العربية التي ستعقد في الرياض في 19 السهر القادم و هي الاولى له منذ 12 عاما تاريخ اندلاع الثورة السورية ضد نظامه واستنكار العرب لطريقة البطش والعنف في الرد على المحتجين

وقال كيربي: “إنه لم يتغير شيء في أوضاع الجنود الأمريكيين في هذا البلد وان “الجنود الأمريكيين يعملون بشكل قانوني في سوريا لحماية مصالح الأمن القومي”.

ومساء الاحد قتلت القوات الاميركية قياديا في تنظيم حرس الدين الموالي للقاعدة الذي تصنفه على انه تنظيم ارهابي في غارة جوية في الشمال السوري

ويقول كيربي ان الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه السلطة القانونية اللازمة للاحتفاظ بالجنود هناك”، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لم يتغير.

