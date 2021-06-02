اميركا: 7 ملايين دولار مقابل رأس ابو عبيدة العنابي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن رصد مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) في المغرب العربي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته.

والعنابي هو مواطن جزائري معروف أيضا باسم يزيد مبارك، وبات زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب العربي بعد مقتل سلفه عبد المالك دروكدال في حزيران/يونيو من العام الماضي.





وبايع العنابي، بحسب البيان، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دورا في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت العنابي بأنه إرهابي عالمي في عام 2015، وتم وضعه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2016.

من هو أبو عبيدة العنابي؟

عين تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب " زعيماً جديداً له عقب مقتل السابق عبدالمالك درودكالفي نوفمبر 2020 على يد القوّات المسلّحة الفرنسيّة في يونيو (حزيران) الماضي في شمال مالي.

وأعلن التنظيم في شريط فيديو بثه تعيين زعيم جديد له، هو الجزائريّ أبو عبيدة يوسف العنابي، الرئيس الحالي لـ"مجلس الأعيان" الذي يعمل كلجنة توجيهيّة للجماعة الإراهبية.

وبحسب مركز الأبحاث الأمريكي "مشروع مكافحة التطرّف" (كاونتِر إكستريميسِم بروجِكت)، فإنّ هذا العضو ‏السابق في "الجماعة السلفيّة للدعوة والقتال" الجزائريّة المدرج على اللائحة الأمريكية السوداء لـ"الإرهابيّين الدوليّين" ‏منذ سبتمبر(أيلول) 2015 هو أيضاً مسؤول الفرع الإعلامي في "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" ويَظهر بانتظام ‏في مقاطع الفيديو التي ينشرها التنظيم. ‏

📌الخبر :



الولايات المتحدة ترصد مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات بشأن مكان زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبو عبيدة يوسف العنابي



▪️التعليق :



وفروا المال واقبضوا على الملحق الثقافي في سفارة ايران في الجزائر امير الموسوي فلديه كل معلومات التنظيم الأرهابي. pic.twitter.com/Q6gPJPUHVS — عبدالله الفهد 🇸🇦 (@10af100) June 2, 2021



ووفقاً للمعلومات المتوفرة عن العنابي، اسمه الحقيقي مبارك يزيد، وكنيته "أبو عبيدة يوسف العنابي" ولد في الجزائر، وهو واحد من مؤسسي التنظيم الإرهابي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بالجزائر عام 2004 مع الإرهابي عبدالمالك درودكال، والتي ارتكبت عدة عمليات إرهابية ضد مدنيين وقوى الأمن خصوصاً بالمناطق الشرقية من الجزائر، ويعتبر العنابي واحداً من أكثر الإرهابيين دموية في منطقة المغرب العربي والساحل.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، نجى الإرهابي أبوعبيدة العنابي من الموت بعد أن تمكن الجيش الجزائري من إصابته بجروح بليغة إثر كمين عسكري بمنطقة "امسوحان" التابعة لمحافظة لولاية تيزيوزو شرقي البلاد، وهي العملية التي قضى فيها الجيش الجزائري على 3 إرهابيين من قادة التنظيم.

أبو عبيدة يوسف #العنابي هو زعيم ما يسمى بتنظيم #القاعدة_فى_المغرب_الإسلامي. يده ملطخه بدماء الابرياء من أبناء جلدته في #الجزائر و#الساحل وغيرها من الأقاليم.



راسلنا نصياً على الرقم التالى 1037-294-202-1+ ⚖️💰 pic.twitter.com/ydcL138OUk — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 2, 2021



وتحدثت عدة مصادر إعلامية غربية عن وجود خلاف بين الإرهابيين العنابي ودرودكال نتيجة "تهميش مجلس الأعيان" الذي يقوده العنابي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى معارضة الأخير لنهج درودكال.

وفي 10 سبتمبر (أيلول) 2015، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الإرهابي أبو عبيدة يوسف العنابي على قائمتها السوداء للإرهاب، ووصفته بـ"الإرهابي العالمي المصنف في شكل خاص".

وبعد عام من ذلك، أدرجته الأمم المتحدة على لوائح الإرهابي في 29 فبراير (شباط) 2016 لارتباطه بتنظيم القاعدة الإرهابي، ومشاركته في تمويل أعمال وأنشطة ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" والتخطيط لها أو تيسير القيام بها أو ارتكابها والمشاركة فيها.

وكان الإرهابي أبو عبيدة العنابي واحداً من المؤسسين للتنظيم الإرهابي "نصرة الإسلام والمسلمين" في شمال مالي، وهو التنظيم الذي ضم الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الأم في المغرب العربي والساحل.

وفي 5 يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية مقتل زعيم ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" الجزائري عبدالمالك درودكال بمنطقة "تساليت" الواقعة شمالي مالي.

وذكرت وزارة الدفاع أن العملية العسكرية نفذتها قوات فرنسية بالتنسيق مع قوات من دول المنطقة، وتمت في 3 يونيو (حزيران)، فيما تم التأكد من هويته بعد يومين.



وعلى الرغم من أن مقتله شكل انتصاراً كبيراً، إذ إن هذا الجزائري كان في قلب عمليات التنظيم في الساحل لأكثر من 20 عاماً، إلا أنه لم يغير كثيراً المعطيات الأمنية.

وفي الرسالة التي نُشرت أمس، تطرّق التنظيم أيضاً إلى عمليّة الإعدام الأخيرة لمواطنة سويسريّة كانت محتجزة كرهينة في منطقة الساحل، عازياً سبب ذلك إلى محاولة من وصفهم بـ "الصليبيّين الفرنسيّين" إطلاق سراحها.

واختُطِفت بياتريس ستوكلي المتحدّرة من منطقة بال، والتي عملت في تمبكتو، للمرة الثانية قبل 4 سنوات، بعدما خطفها متطرفون مرّةً أولى في 2012، بحسب وكالة أنباء كيستون - آي تي أس السويسرية.