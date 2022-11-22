امير الكويت يعفو عن مرتكبي 5 جرائم.. ماهي؟

اعلن في الكويت عن صدور مرسوم اميري خاص وقعه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يشمل عفو خاص عن جرائم ارتكبها مواطنون كويتيون.

ما هي الجرائم التي سيشملها العفو الاميري الكويتي ؟

ونقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية عن نائب رئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان،قوله ان المادة الأولى من المرسوم نصت على أن يعفى عفوا خاصا من "تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن 5 جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2021".

5 جرائم سيشملها عفو امير الكويت

ووفق تقارير اعلامية كويتية فان الجرائم التي سيشملها العفو الأميري الخاص تشمل وهي المادة الثانية من المرسوم: