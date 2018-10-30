امير سعودي: الانقلاب قادم على سلمان ونجله

المعارضة توسعت داخل العائلة الحاكمة السعودية بعد تولي سلمان ونجله الحكم

اعلن الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود ان الفترة القادمة لن تخلو من انقلاب داخل العائلة المالكة ضد الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وقال الامير المنشق في حوار مع فرانس24 الفرنسية ان قاتل الصحفي جمال خاشقجي معروف ويتم تأجيل للاتهام المباشر لمن أصدر الأوامر بالقتل، والذي لا يمكن، من وجهة نظره، أن يكون أحدا غير محمد بن سلمان. وأضاف الأمير المنشق أن خاشقجي كان بصدد كتابة مذكراته، وربما يكون ذلك هو أحد الأسباب التي أكدت إلى قتله.