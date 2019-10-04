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امير سعودي يعلق على "الاحضان والقبل" لخطيبة خاشقجي

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:16
موقف جعل ما تقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا”.
موقف جعل ما تقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا”.

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر فيها خديجة جنكيز، خطيبة الراحل، جمال خاشقجي خلال مراسم أقيمت، أمس الأربعاء، في إسطنبول بالذكرى السنوية الأولى لمقتله وهي تحتضن مالك صحيفة واشنطن بوست.

وأعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد نشر الصورة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: “لجمال خاشقجي رحمه الله أبناء بررة عبر عن مواقفهم ابنه صلاح بوضوح في أمريكا قبل 10 شهور في الإعلام الأمريكي وغرد بذات الموقف الرافض لاستغلال قضية والده ضد بلاده وعن ثقته في قيادة وقضاء بلده وهذا موقف مشرف وكريم وغير مستغرب.. موقف جعل ما تقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا”.

نتيجة بحث الصور عن خديجة جنكيز

نتيجة بحث الصور عن خديجة جنكيز

نتيجة بحث الصور عن خديجة جنكيز

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