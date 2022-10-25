امير قطر: نتعرض لحملة افتراءات لاستضافتنا لكأس العالم

استنكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء تعرض بلاده لحملة وصفها بغير المسبوقة بسبب استضافتها مونديال 2022 الذي تنطلق مبارياته في الإمارة في غضون أقلّ من شهر، في اشارة الى الحديث عن حقوق العمال المشاركين في بناء المنشآت ومنع المثليين والشواذ من ممارسة طقوسهم الى جانب فتح بعض الملفات القديمة منها تفتيش سيدة جنسيا بعد العثور على جنين في مطار الدوحة.

امير قطر: الحملة ليست بريئة

وقال امير قطر امام مجلس الشورى: "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرّضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف لقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرنا أنّ بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".

الا ان امير قطر اشار الى انه "ما لبث أن تبيّن لنا أنّ الحملة تتواصل وتتّسع وتتضمّن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقة من وراء هذه الحملة". وقال ان بلاده امام امتحان كبير لدولة بحجم قطر

وبالتزامن مع قيام السلطات القطرية باجراء إصلاحات لقوانينها خلال السنوات الاخيرة، فقد أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو أنّ هذه النسخة من المونديال ستكون "الأفضل على الإطلاق".

جدة بريطانية تفتح ملف تفتيشها قبل عامين

في اكتوبر 2020 عثر في مطار الدوحة على طفل حديث الولاده يبدو ان والدته قد القته في دورات المياة، اضطرت السلطات القطرية الى تفتيش مجموعة من النساء جنسيا لمعرفة والدته، وعلى الرغم من الضجة التي طويت صفحتها فيما بعد الا ان اذاعة بي بي سي على الانترنت اختارت فتح الملف مجددا اليوم قبيل انطلاق المونديال

وتقول جدة بريطانية إنها مازالت في "صدمة بعد تعرضها لكشف مهبلي من قبل الحكومة القطرية في مطار قطر الدولي في أكتوبر 2020، بعد العثور على رضيع حديث الولادة بالمطار".

المثليين والشواذ

كما تضغط منظمات حقوقية منها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت في لها ان السلطات القطرية اعتقلت "تعسفيا" مثليين وشواذ وصنفتهم على انهم "مجتمع الميم" وادعت تعرض المعتقلين لسوء المعاملة على الرغم من نفي مسؤول قطري بارز لتلك المزاعم والادعاءات

وقالت المنظمة ان هناك 6 حالات من الشواذ والمثليين تعرضوا للضرب الى جانب 5 حالات تحرش جنسي في اقسام الشرطة بين عامي 2019 و2022.

وتمنع قطر العلاقات خارج إطار الزواج، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية.