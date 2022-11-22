ام لـ 7 شهداء: وفاة خنساء سورية خيرية الغجري

اعلن ناشطون سورية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة خيرية الغجري الملقبة بـ خنساء سورية والتي فقدت على مدار سنوات الثورة السورية 7 من ابناءها

وتنحدر الراحلة خيرية الغجري المنحدرة من مدينة تلبيسة في حمص وقال النشطاء انها قدمت اولادها للثورة السورية وهم : محمد - محمود - أحمد - عبد الكافي - عبد الناصر - سليم - زكريا" وهم من عائلة الضحيك



ومنذ اندلاع الثورة الشعبية على نظام الرئيس السوري بشار الاسد في العام 2011 قتل ما لا يقل عن 306887 مدنيًا أو ما يعادل نحو 1.5 بالمئة من عدد السكان قبل الحرب، حسب ما افاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء (28 حزيران/يونيو 2022) فيما شرد ونزح نحو 13 مليون الى داخل وخارج البلاد بسبب العنف الذي مارسه النظام في قمع الثورة

