انباء تتحدث عن هدنة في غزة واسرائيل تنفي

تناقلت تقارير اعلامية عن التوافق على وقف اطلاق النار في غزة يبدا الساعه السادسه صباح يوم الخميس، الا ان سلطات الاحتلال نفت هذه المعلومات

وقالت التقارير انه الخطوات تبدا بوقف القتال ثم تاجيل قضية الشيخ جراح وثالثا عدم الاعتداء على الاقصى

واشارت الى ان الاتفاق تم بوساطة وضمانة مصرية التي سترسل وفدا الى القطاع اليوم الاربعاء

الا ان مصدر اسرائيلي نقلت عنه وسائل اعلامية عبرية قوله "لا يوجد مقترحات ولا التزامات منا لأي طرف .. عمليتنا ستتواصل حتى نحقق ما نريد"

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حدد استمرار العملية العدوانية لجيش الاحتلال لـ 48 ساعة بحجة اكمال المهمة واعادة ما وصفه بـ الامن للاسرائيليين