انباء سارة للقطريين والمقيمين خلال المونديال

قررت الحكومة القطرية تخفيض ساعات العمل في الإدارات الحكومية كذلك دوامات الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم والفترة التي تسبقها

واعلن المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد بن نويمي الهاجري في مقطع فيديو نُشر على توتير إن اعتبارًا من الأول من نوفمبر وحتى 19 ديسمبر، سيتمّ "تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20 بالمائة"، على أن يعمل الباقون عن بُعد، مشيرًا إلى أن دوام العمل وفق النظام الجديد سيكون من السابعة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا.

المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي

@ALHAJRI_MBN،

يعلن تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدوام الرسمي للجهات الحكومية وتفاصيل دوام القطاع التعليمي خلال استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. pic.twitter.com/lEnumvLdRq — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) October 5, 2022

وقالت الحكومة القطرية ان هذا القرار تفاديا للاكتظاظات في الطرقات اثناء فترة المونديال حيث تستعد قطر لتدفق أكثر من مليون زائر خلال المونديال بين 20 أكتوبر و18 ديسمبر.

وبموجب القرار فانه سيُقلّص دوام الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة بين 1 و17 نوفمبر، ليصبح من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وستُعطى إجازة منتصف العام الأكاديمي من 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر.