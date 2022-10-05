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انباء سارة للقطريين والمقيمين خلال المونديال

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:04
قالت الحكومة القطرية ان هذا القرار تفاديا للاكتظاظات في الطرقات اثناء فترة المونديال
قالت الحكومة القطرية ان هذا القرار تفاديا للاكتظاظات في الطرقات اثناء فترة المونديال

قررت الحكومة القطرية تخفيض ساعات العمل في الإدارات الحكومية كذلك دوامات الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم والفترة التي تسبقها

واعلن المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي محمد بن نويمي الهاجري في مقطع فيديو نُشر على توتير إن اعتبارًا من الأول من نوفمبر وحتى 19 ديسمبر، سيتمّ "تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مقرات العمل بالجهات الحكومية إلى 20 بالمائة"، على أن يعمل الباقون عن بُعد، مشيرًا إلى أن دوام العمل وفق النظام الجديد سيكون من السابعة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا.

 

 

وقالت الحكومة القطرية ان هذا القرار تفاديا للاكتظاظات في الطرقات اثناء فترة المونديال حيث تستعد قطر لتدفق أكثر من مليون زائر خلال المونديال بين 20 أكتوبر و18 ديسمبر.

وبموجب القرار فانه سيُقلّص دوام الموظفين والتلاميذ في المدارس الحكومية والخاصة بين 1 و17 نوفمبر، ليصبح من السابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وستُعطى إجازة منتصف العام الأكاديمي من 20 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر.


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