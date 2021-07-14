انباء عن احتراق باخرة عراقية ومصرع طاقمها

اكدت مصادر متطابقة ان طاقم الباخرة العراقية التي احترقت في الخليج وعددهم 9 افراد قد لقوا حتفهم جميعا

وفيما لا تزال اسباب احتراق الباخرة غامضة فان مدير اعلام الموانئ أنمار الصافي قال في بيان صحفي انه لم يرد اي معلومات عن احتراق الباخرة بالتالي لم يستطع تأكيد وقوع الحادث لذلك فانه لا يستطيع تقديم معلومات بشان الحادث ان وجد.

احتراق #باخرة عراقية في المياة الدولية وانباء عن وفاة الطاقم بالكامل pic.twitter.com/9t88R2Vysd — قناة الفرات - Alforat TV (@alforat_tv) July 14, 2021

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