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انباء عن احتراق باخرة عراقية ومصرع طاقمها

منشور 14 تمّوز / يوليو 2021 - 03:34
طاقم الباخرة العراقية التي احترقت في الخليج وعددهم 9 افراد قد لقوا حتفهم جميعا 
طاقم الباخرة العراقية التي احترقت في الخليج وعددهم 9 افراد قد لقوا حتفهم جميعا 

اكدت مصادر متطابقة ان طاقم الباخرة العراقية التي احترقت في الخليج وعددهم 9 افراد قد لقوا حتفهم جميعا 

وفيما لا تزال اسباب احتراق الباخرة غامضة فان مدير اعلام الموانئ أنمار الصافي قال في بيان صحفي انه لم يرد اي معلومات عن احتراق الباخرة بالتالي لم يستطع تأكيد وقوع الحادث لذلك فانه لا يستطيع تقديم معلومات بشان الحادث ان وجد.

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