انباء عن اعتقال الاعلامي #داود_الشريان

قالت مصادر متابعة ان السلطات السعودية اعتقلت الإعلامي السعودي داود الشريان، الذي أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر2019 الماضي.
ونشر موقع "معتقلي الرأي" على تويتر تغريدة الاثنين تفيد بـ"اعتقال الشريان وقال انه اختفى منذ مطلع فبراير الجاري".
ولم يصدر عن السلطات الرسمية السعودية أي تعليق على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن نبأ اعتقال الشريان.
🔴 عاجل— معتقلي الرأي (@m3takl) February 24, 2020
أنباء عن اعتقال الإعلامي #داود_الشريان وذلك بعد اختفائه منذ مطلع فبراير الجاري.
يُشار أن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر 2019. pic.twitter.com/VhWFf6icWM
والشريان إعلامي مثير للجدل بسبب المواضيع الحساسة التي يطرحها للنقاش في المملكة المحافظة دينيا واجتماعيا.
وتناول الشريان في حلقات برامجه التلفزيونية قضايا مثيرة للجدل مثل هروب السعوديات والأجنبيات المتزوجات من سعوديين وانتشار آفة المخدرات وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحساب "معتقلي الرأي" يتبع لمبادرة حقوقية تهتم بأخبار معتقلي الرأي في المملكة.
أبشركم كما زف لكم التهنية الدكتور بشوتة البيز #داود_الشريان وهو بمعتقل (غوانتانامو)— ( أوس إبن حارثة ) (@Bany__Lam) February 24, 2020
الحائر بالرياض ليذوق طعم ال5 نجوم كما كان يزعم.
فلا تعجبون من الإطاحة به فكما رأينا ممن ظلم وتجبر سلط الله عليه كوسيم يوسف كيف أصبحت حاله.
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم احفظ المصلحون
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