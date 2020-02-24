انباء عن اعتقال الاعلامي #داود_الشريان

قالت مصادر متابعة ان السلطات السعودية اعتقلت الإعلامي السعودي داود الشريان، الذي أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر2019 الماضي.

ونشر موقع "معتقلي الرأي" على تويتر تغريدة الاثنين تفيد بـ"اعتقال الشريان وقال انه اختفى منذ مطلع فبراير الجاري".

ولم يصدر عن السلطات الرسمية السعودية أي تعليق على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن نبأ اعتقال الشريان.

🔴 عاجل

أنباء عن اعتقال الإعلامي #داود_الشريان وذلك بعد اختفائه منذ مطلع فبراير الجاري.

يُشار أن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر 2019. pic.twitter.com/VhWFf6icWM — معتقلي الرأي (@m3takl) February 24, 2020

والشريان إعلامي مثير للجدل بسبب المواضيع الحساسة التي يطرحها للنقاش في المملكة المحافظة دينيا واجتماعيا.

وتناول الشريان في حلقات برامجه التلفزيونية قضايا مثيرة للجدل مثل هروب السعوديات والأجنبيات المتزوجات من سعوديين وانتشار آفة المخدرات وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحساب "معتقلي الرأي" يتبع لمبادرة حقوقية تهتم بأخبار معتقلي الرأي في المملكة.