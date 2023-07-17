انباء عن اعتقال الشيخ بدر المشاري

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن اعتقال الداعية السعودي الشيخ بدر نادر المشاري من دون معرفة الأسباب، ولم تؤكد السلطات الرسمية او تنفي الانباء المتداولة بشان عملية الاعتقال

اعتقال الشيخ بدر المشاري !

وضع مقلق وكل يوم يمر يزداد الوضع تعقيدًا ، نسأل الله أن يلطف بالشيخ بدر وبقية المعتقلين . pic.twitter.com/rmcooYTT8l — ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) July 17, 2023

من هو الشيخ بدر نادر المشاري؟

الشيخ بدر بن نادر المشاري من مواليد 1973 في العاصمة السعودية الرياض

داعية إسلامي سعودي، وإمام جامع حطين بالحرس الوطني

خريج كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،

- حصل على الماجستير في اطروحته التي حملت عنوان (مدخل لحياة وآثار الشيخ ابن باز مواقف قيادية وتربوية) من بيروت ،

حاصل على الدكتوراه.

عمل في الحرس الوطني بالرياض - رئيس قسم التوعية والإرشاد بالحرس الوطني سابقاً

داعية متفرغ . وله محاضرات ودروس ومشاركات دعوية مستمرة.

صدر له عدد من الأشرطة الصوتية والرسائل الدعوية .

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