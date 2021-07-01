انباء عن تحضيرات لحكومة يقودها سلام فياض بمشاركة حماس

نقلت مصادر اعلامية عربية عن اجتماعات سرية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الاسبق سلام فياض لاعادة تكليفه مرة ثانية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس، وهي كانت احدى الخيارات للعبور من مأزق الغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في وقت سابق

لقاءات سرية مع عباس ودائرته

وقال موقع صحيفة العربي الجديد القطري نقلا عن مصادر لم يسمها ان أن فياض التقى بشكل غير علني الرئيس محمود عباس ومسؤولين في دائرة قراره الضيقة، منهم حسين الشيخ وماجد فرج فضلاً عن زيارته لقطاع غزة في الأيام الماضية، واشارت الى إن كتاب التكليف لسلام فياض يتم تجهيزه من قبل الرئاسة الفلسطينية، والتي قامت بالفعل بالتشاور معه، وتقوم حالياً بالتشاور مع بعض دول الإقليم حول الأمر واعلن المصدر ان فياض قدم رؤيته للرئيس (أبو مازن)، والتي تقوم على أن العمل حالياً يجب أن يتركز على الشأن الداخلي وإنهاء الانقسام".

انخفاض سقف التوقعات من سياسة بايدن

وتابعت المصادر أن " فياض أخبر (أبو مازن) بأن يخفض سقف توقعاته السياسية من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن"، مؤكداً له أنه لن يكون هناك مفاوضات حقيقية تخلق فرصة للسلام، وأن الإدارة الأميركية لن تقدم أي خطوات سياسية للأمام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لذلك "فإن المتاح حالياً هو إصلاح الوضع الفلسطيني الداخلي".

مهمة حكومة فياض

وقالت المصادر الاعلامية القطرية "إن أبو مازن وفياض بحثا تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس بشكل مباشر تكون مهمتها توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتحضير للانتخابات قبل نهاية العام، وعلى هذا الأساس ذهب فياض الأحد الماضي، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون (إيرز)؛ أي أن السلطة الفلسطينية من قامت بالتنسيق له، ليلتقي بقادة الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركة حماس".

فياض يريد صلاحيات كاملة

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا تم تذليل كل العقبات أمام فياض لتشكيل حكومة، سيما أن المصادر أكدت "أنه يريد صلاحيات كاملة وبشروطه"، حتى لا يصطدم مثل السنوات الماضية بمراكز القوى في حركة "فتح"

يذكر ان سلام فياض قدم استقالته من منصبه للرئيس محمود عباس في عام 2013، وفي عام 2015، أصدر النائب العام الفلسطيني قراراً بمصادرة أموال مؤسسة "فلسطين الغد"، التي يرأس مجلس إدارتها