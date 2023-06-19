تحطم مروحية اردنية والجيش يعلق على حالة طياريها

قالت مصادر اعلامية اردنية ان طائرة هيليكوبتر تحطمت في منطقة البقعة شمال العاصمة عمان

واكدت تقارير اعلامية متطابقة نجاة اثنين من الطيارين كانا على متنها وهما بصحة جيدة وفق ما افاد موقع بلكي نيوز الاخباري

ونشر موقع عمون الالكتروني فيديو للمروحية اثناء سقوطها

تصريح رسمي بشأن تحطم مروحية اردنية

واعلن مصدر عسكري اردني تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

وتحدث المصدر عن إصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

وفي اب اغسطس 2022 أعلن الجيش الأردني، تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي خلال قيامها بمهمة تدريبية جنوب المملكة ونجاة قائدها. ونقل بيان إن "إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت أثناء قيامها برحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوب المملكة".

وفي نيسان 2017 تحطمت طائرة مروحية اردنية من نوع كوبرا ونجا طياريها خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي بعد تعرضها لخلل فني وقد اضطر الطياران الى الهبوط ما أدى الى ارتطامها بالأرض واشتعالها.

وفي مارس 2016 قتل طيار أردني وأصيب زميله بجروح جراء سقوط مروحية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني شمال شرق المملكة وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان إن المروحية، وهي من طراز هوك، سقطت أثناء رحلة تدريبية في منطقة الصفاوي بالقرب من قاعدة الأمير حسن الجوية إثر "خلل فني".