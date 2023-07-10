انباء عن زيارة مرتقبه للرئيس عباس الى جنين

افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان الرئيس محمود عباس سيزور مدينة جنين بعد غد الأربعاء، وذلك لاول مرة منذ العدوان الاسرائيلي الاخير الذي خلف 12 شهيدا

وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف وفدا رفيعا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بالمشاركة في تشييع شهداء العدوان الذي خلف ايضا عشرات الجرحى وخسائر اقتصادية فادحة وفقا لخبر وكالة "صدى نيوز".

وخلال مشاركة اعضاء اللجنة المركزية برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، بالاضافة الى أعضاء من المجلس الثوري، والإعلام الرسمي والحركي، في التشييع حاول بعض الاشخاص التشويش على كلمة العالول الامر الذي احدث مشادات كلامية انتهت بانسحاب وفد فتح قبل ان يعود بعد يومين الى المدينة باستقبال مهيب

ولم تؤكد الرئاسة الفلسطينية الى الان الانباء عن زيارة ابو مازن الى جنين