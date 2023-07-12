انباء عن غارة اسرائيلية تستهدف عناصر من حزب الله

قالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان هجوم بطائرة مسيرة على حزب الله قيد التحقيق حيث تحدثت تقارير عن مقتل 3 عناصر على الاقل في الغارة الاسرائيلية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال : قمنا بتفريق أشخاص حاولوا تخريب العائق الأمني عند الحدود مع لبنان كما اعلن وزير الدفاع غالانت: ردعنا عناصر حزب الله وكل من يحاول استفزازنا سيتلقى الرد

#عاجل اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم.هوية المشتبه فيهم غير معروفة.

سنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي pic.twitter.com/rpPEzuKf1Y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 12, 2023

ولم يتم تاكيد الانباء بشكل صريح ، الا ان مصادر تحدثت عن قيام اسرائيل باعادة احتلال المنطقة اللبنانية في قرية الغجر وقال موقع والا العبري ان قوات الجيش تقدمت نحو منطقة السياج الفاصل عند الحدود اللبنانية بسبب سماع دوي انفجار ورصدت عناصر مشبوهة ، واعلنت القناة 12 العبرية عن استفزازات عند الحدود اللبنانية: إطلاق ألعاب نارية باتجاه منطقة المطلة والجيش الإسرائيلي رد بنيران في الهواء

وتحدثت مصادر لبنانية عن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مرصدًا لحزب الله اللبناني قرب الحدود الفلسطينية اللبنانية.

فيما اشارت مواقع للمستوطنين عن اصابة 3 مقاتلين من حزب الله بجروح خطيرة جراء إصابتهم بانفجار بطائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي "

لبنانيا قالت صحيفة النهار انه وعقب سماع الانفجار، نقل الإعلام الإسرائيلي معلومات عن استدعاء الجيش الإسرائيلي تعزيزات إلى الحدود اللبنانية قبالة مستعمرة المطلة. وعُلم أنّ مكان الانفجار عند أطراف البلدة القريبة من الحدود الجنوبية، وهي منطقة غير مأهولة وتُشرف عليها قوات "#اليونيفيل" والجيش اللبناني.