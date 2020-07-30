انباء عن محاولة اغتيال نجل نصرالله في بغداد

نفى جواد نصر الله، نجل أمين عام ميليشيا حزب الله، اللبناني الموالي لايران حسن نصر الله، تعرضه لمحاولة اغتيال في بغداد.

وكانت صحيفة كويتية قد ذكرت أن محاولة اغتيال في بغداد استهدفت جواد نجل أمين عام حزب الله اللبناني، قبل أسابيع.

ونسبت صحيفة "الجريدة" الكويتية لمصدر في فيلق القدس الإيراني أن جواد نصر الله نجا من تعرض موكبه لإطلاق نار من سيارة كانت تلاحقه بمنطقة الجادرية في بغداد.

وأضافت الصحيفة أن جواد نصر الله سافر منذ 3 أسابيع إلى طهران، حاملا رسالة خاصة من والده إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن قائد فيلق القدس، الفريق إسماعيل قآني طلب من حسن نصر الله ألا ينقل أي رسائل حساسة للقيادة الإيرانية إلا عبر أشخاص يثق بهم، وذلك بسبب اختراقات الأجهزة الاستخبارية الأميركية والإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن جواد التقى عددا من المسؤولين الإيرانيين قبل سفره إلى العراق لنقل رسالة من والده لقادة الفصائل العراقية الموالية لإيران، وكذلك لزيارة كربلاء والنجف، ومحاولة لقاء المرجع الشيعي علي السيستاني.

ويبلغ جواد حسن نصر الله من العمر 30 عاما، وهو الابن الثاني لنصر الله. ويعد قائدا بارزا في الوحدات الخاصة لحزب الله، وعُرف عنه انخراطه في الحرب السورية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية جواد حسن نصر الله على لائحة الإرهابيين العالميين.