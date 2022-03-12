انباء عن مقتل اول جندي سوري في اوكرانيا

اثيرت عبر صفحة اعلامي سوري انباء تتحدث عن مقتل اول جندي سوري في اوكرانيا اثناء مشاركته الحرب الى جانب الجيش الروسي، الا ان الاعلامي رفيق لطف نفى ان تكون الصفحة في فيس بوك التي تحمل اسمه ونشرت الخبر تدار من قبله، على الرغم من ان النفي الذي جاء عبر فيديو له، نشر على الصفحة ذاتها.

ويقول الخبر على صفحة الاعلامي السوري :

وامتزجت الدماء السورية بالدماء الروسية

نزف لكم نبأ استشهاد البطل المغوار مضر عبد العزيز علي أول شهيد سوري على الأراضي الأوكرانية

والذي نال الشهادة أثناء تأدية واجبه في محور (دونباس)

لروحك الرحمة ولإسمك الخلود

صفحة رفيق لطف

وخلال البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت صفحة غير نشطة منذ سنوات فيها تمجيد للقيادة السورية يمكن مشاهدتها بالضغط هنا

فيما يوجد صفحات رائجة ونشطة تحمل اسمه قال انها مزورة على الرغم من ترويجها للفيديو المشار اليه في الخبر وعليه نحو 110 الاف معجب يمكن متابعتها بالضغط هنا

حرب نفسية

ويقول الاعلامي رفيق لطف ان الصفحة مزورة وتنسب له معلومات مغلوطة متسائلاً عن الغاية من ذلك، واعتبر أنه جزء من الحرب النفسية.

وأشار “لطف” إلى أن تلك الصفحات تدار من “تركيا” ودولة أخرى لم يسمّها محذراً ممّا وصفها بالأكاذيب، وقال أن ليس كل من كتب باسم الإعلامي “رفيق لطف” فهو “لطف”، مؤكداً أن عمله في الإعلام فحسب وليس في أي مجال آخر كما يتم الترويج ضده

الانباء التي تم تداولها باسم رفيق لطف جاءت في اعقاب موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استقدام متطوعين للقتال من الشرق الاوسط وقد تبلغ بوجود 16 الف متطوعا يرغبون في الحضور فورا الى اوكرانيا