انباء عن مقتل اول جندي سوري في اوكرانيا

اثيرت عبر صفحة اعلامي سوري انباء تتحدث عن مقتل اول جندي سوري في اوكرانيا اثناء مشاركته الحرب الى جانب الجيش الروسي، الا ان الاعلامي رفيق لطف نفى ان تكون الصفحة في فيس بوك التي تحمل اسمه ونشرت الخبر تدار من قبله، على الرغم من ان النفي الذي جاء عبر فيديو له، نشر على الصفحة ذاتها.
نزف لكم نبأ استشهاد البطل المغوار مضر عبد العزيز علي أول شهيد سوري على الأراضي الأوكرانية
والذي نال الشهادة أثناء تأدية واجبه في محور (دونباس)
لروحك الرحمة ولإسمك الخلود
صفحة رفيق لطف
حرب نفسية
ويقول الاعلامي رفيق لطف ان الصفحة مزورة وتنسب له معلومات مغلوطة متسائلاً عن الغاية من ذلك، واعتبر أنه جزء من الحرب النفسية.
وأشار “لطف” إلى أن تلك الصفحات تدار من “تركيا” ودولة أخرى لم يسمّها محذراً ممّا وصفها بالأكاذيب، وقال أن ليس كل من كتب باسم الإعلامي “رفيق لطف” فهو “لطف”، مؤكداً أن عمله في الإعلام فحسب وليس في أي مجال آخر كما يتم الترويج ضده
الانباء التي تم تداولها باسم رفيق لطف جاءت في اعقاب موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استقدام متطوعين للقتال من الشرق الاوسط وقد تبلغ بوجود 16 الف متطوعا يرغبون في الحضور فورا الى اوكرانيا
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)