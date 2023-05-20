انباء عن هدنة في السودان لـ 10 ايام

رجحت مصادر اعلامية عربية مطلعة ان يتم الاعلان عن هدنة لمدة 10 ايام في السودان وذلك برعاية سعودية اميركية وسط انباء عن اشتداد عمليات القصف والغارات الجوية في المدن الرئيسية في البلاد

وتدخل الحرب في السودان اسبوعها السادس حيث أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 850، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي. وقالت ان هناك3 آلاف و394 إصابة واشارت الى أنه "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

ومع تقارير ترجيح اعلان الهدنة اليوم السبت فقد اشتدت الغارات الجوية بين الفرقاء حيث استمر القصف الجوي الذي استهدفت مناطق خارج العاصمة السودانية الخرطوم وقالت تقارير ان القصف وصل الى مدينة أم درمان واستهدفت محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية ، كما تعرضشمال بحري قبالة مدينة الخرطوم الى غارات عنيفة

وفي الأسبوع السادس للصراع اقال وزير الدفاع السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان غريمه ونائبه محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي من منصبه وكلف عضو مجلس السيادة، مالك عقار، بمهام نائب رئيس المجلس. كما عين الفريق أول شمس الدين كباشي نائباً للقائد العام للجيش، وكل من الفريق أول ركن ياسر العطا، والفريق بحري إبراهيم جابر، مساعدين للقائد العام، وهم أعضاء في مجلس السيادة الحالي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قوات الدعم السريع بشأن إعفاء حميدتي من منصبه.

واندلعت المعارك في 15 أبريل الماضي، حيث امتدت الى عدة ولايات بالسودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إثر خلافات بينهما، وقد شارك طرفا الصراع في السودان، في مدينة جدة السعودية، بحوار، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة، وتم التوصل بالفعل الى اتفاق إعلان مبادئ لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، بوساطة سعودية - أميركية، لم تسفر المحادثات بعد عن نتائج تذكر لوقف إطلاق النار.