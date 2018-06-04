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انتحاري يقتل ثمانية على الأقل قرب تجمع لرجال دين في أفغانستان

انتحاري يقتل ثمانية على الأقل قرب تجمع لرجال دين في أفغانستان
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