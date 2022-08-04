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انتحار أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

منشور 04 آب / أغسطس 2022 - 03:12
ارشيف

أقدم الأسير الفلسطيني يحيى جابر على الانتحار في سجن عوفر الاسرائيلي، بحسب ما اعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الخميس.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الأسير جابر من محافظة الخليل كان محتجزا في سجن عوفر "على خلفية مدنية".

ونقلت عن مصادر من داخل السجن قولها أن "سبب الوفاة ذاتي، حيث أقدم الأسير جابر على إنهاء حياته بيده".

وأشارت الهيئة الى ان جابر كان محتجزا على خلفية مدنية حيث "اقدم على قتل احد اقربائه نتيجة خلافات عائلية، واعتقله جيش الاحتلال نتيجة حدوث عملية القتل ( داخل حدود دولة الاحتلال )".

كلمات دالة:يحيى جابرسجن عوفرإسرائيلالأسرى

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