انتحار المستشار الاعلامي للرئيس الايراني السابق نجاد

أقدم المستشار الاعلامي للرئيس السابق محمود احمدي نجاد، على الانتحار في منزله بالعاصمة طهران.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية أن عبدالرضا داوري، والذي يعتبر واحدا من أشهر الصحفيين في البلاد، انتحر في منزله الكائن بحي العمال، وأنه على اثرها تم نقل جثمانه الى احدى مستشفيات طهران.

وفي سياق متصل، كشفت ملك سلماني، زوجة داوري، الأسبوع الماضي، عن وجود خلافات قوية مع زوجها، مضيفة أنها ”حاولت طلب الطلاق خلال العام الماضي“.

ونقل موقع ”إنصاف نيوز“ الإصلاحي عن ملك سلماني قولها إنه ”في الفترة الأخيرة دخلت سيدة تعمل ممرضة بالعاصمة طهران في علاقة مع عبدالرضا داوري“، مضيفة أن ”هذه العلاقة تسببت لهما بمشاكل عائلية طويلة“.

ويعد عبدالرضا داوري من أشهر الصحفيين الإيرانيين، حيث عمل في وسائل إعلام متعددة من بينها ”وكالة إيسنا الطلابية“ ووكالة ”إيرنا“ الحكومية، ويعتبر من المقربين من محمود أحمدي نجاد.

وكان داوري قد غرمته السلطات الإيرانية في مايو/ أيار 2014 مبلغ (400) دولار بعد إدانته بنشر أكاذيب ومعلومات غير صحيحة نسبها لمسؤولين في البلاد.

وتولى داوري خلال الولاية الثانية من حكم أحمدي نجاد إدارة الأخبار في الوكالة الرسمية للحكومة الإيرانية ”إيرنا“.