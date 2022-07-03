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انتحار المهاجم.. قتيلان و3 إصابات من الشرطة الأمريكية

منشور 03 تمّوز / يوليو 2022 - 11:33
عنصر من الشرطة الأمريكية
إصابة عناصر من الشرطة الأمريكية بإطلاق رصاص من قبل مسلح في ولاية تكساس

قتل مسلح شخصين وأصاب 4 أشخاص بينهم 3 عناصر من الشرطة الأمريكية، قبل أن ينتحر، مساء السبت، في منطقة دالاس فورت وورث بولاية تكساس في جنوب البلاد.

وقال مات سبيلان، مسؤول الشرطة في هالتوم سيتي، صباح الأحد إن جميع المصابين في إطلاق النار في حي سكني أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة ومن المتوقع أن يتعافوا.

وأفاد سبيلان بأن عناصر الشرطة ردوا بإطلاق النار، بعد تعرضهم لهجوم أثناء استجابتهم لبلاغ عن طلقات نارية في منزل الساعة 6:45 مساء تقريبا.

أصيب أحد عناصر الشرطة في ساقه، بينما أصيب شرطيان آخران في ذراعيهما. وتوفى المشتبه به متأثرا بجروحه بعدما أطلق النار على نفسه على ما يبدو.

وأشار سبيلان إلى أن "تكساس رينجرز"- قوة شرطة النخبة بالولاية- ستتولى التحقيق، وأنه لم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.

وتم العثور على امرأة ميتة داخل منزل ورجل ميتا في الخارج. وقال رقيب الشرطة ريك ألكسندر في وقت متأخر السبت إن المرأة البالغة التي اتصلت في البداية برقم الطوارئ 911 أصيبت، مضيفا أنه تم العثور على المشتبه به ومعه "بندقية من الطراز العسكري" ومسدس.

 

كلمات دالة:الشرطة الأمريكيةتكساس

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