انتحار حارس مرمى الأهلي بمصر بعد رفض عائلته الزواج من فتاة

أنهى زياد إيهاب حارس مرمى النادي الأهلي للشاب، حياته بعد أن مر بضائقة نفسية لرفض والده لطلبه بالزواج من إحدى الفتيات، بحسب ما ذكرت النيابة العامة المصرية.
وبحسب بيان صدر عن النيابة مساء الأحد، فقد تلقت بلاغًا اليوم بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في أسباب الحادثة.
وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه.
وسألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات.
وكان زياد ، البالغ من العمر 19 عاما، قد فاجأ أهله بإلقاء نفسه من الطابق الثاني عشر، ففارق الحياة.
وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولًا لحقيقتها، وجار استكمال التحقيقات.
وبحسب المقربين من الشاب الراحل، فإن زياد كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، ويعتبر من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي وكان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق
🔴♦️ انا لله وانا اليه راجعون🖤💔— AL Ahly Stadium 🏟 ستاد الأهلي (@ALAhlyStadium74) March 13, 2022
وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 بالنادي الأهلي صباح اليوم الأحد⁰وكان زياد مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية ومن أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي وكان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق pic.twitter.com/Yi8P3gy3qH
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