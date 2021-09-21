انتحار سياسي مغربي

قالت مصادر اعلامية مغربية نقلا عن مسؤولين في الشرطة انهم يرجحون انتحار السياسي عبد الوهاب بلفقيه العضو السابق في حزب

الأصالة والمعاصرة، باطلاق النار على نفسه

التحفظ على بندقية صيد

ويعد بلفقيه من الأثرياء الكبار، الوجوه السياسية البارزة في منطقة الصحراء اذ سبق له ان انتخب عضوا في مجلس النواب وشغل مناصب عدة في المجالس المنتخبة محليا.

ووفق التحريات التي اجرتها شرطة بكلميم (جنوبي المغرب)، فقد استخدم السياسي الراحل بندقية صيد جرى العثور عليها في بيته، وتم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها. وافادت انه سيتم إجراء تشريح طبي على جثة الراحل.

وكان بلفقيه قد أصيب بعيار ناري على مستوى البطن، صباح الثلاثاء، بمنزله في آيت عبد الله (سيدي إيفني)، قبل انتخابات مجلس جهة كلميم واد نون.

وبحسب المصدر فقد جرى إشعار النيابة العامة من قبل الشرطة القضائية المختصة، صباح الثلاثاء، بنقل عبد الوهاب بلفقيه على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى في مدينة كلميم، متأثراً بجراحه، من جراء آثار طلقة نارية بمنزله.

وأضاف البيان أن الراحل خضع على إثر ذلك لعملية جراحية؛ غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة.

مرشح للانتخابات

وكان بلفقيه مرشحا في الآونة الأخيرة لترؤس جهة "كلميم واد نون"، جنوبي المملكة، ثم سُحبت منه التزكية من قبل حزب الأصالة والمعاصرة.

وعقب سحب التزكيه منه، أوضح بلفقيه في بيان خطه بيده، أنه قرر وضع حد لمساره السياسي، بشكل نهائي.

وتعيش جهة كلميم واد نون على وقع مشاحنات حادة، بين عبد الوهاب بلفقيه مرشح سابق لحزب الأصالة والمعاصرة لترأس جهة كلميم، ومباركة بوعيدة مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لنفس الاستحقاقات.