انتحار صاحب "بسطة" يهز الحكومة الأردنية

هزّ انتحار شاب أردني حكومة البلاد، بعد إزالة السلطات الأردنية بسطته عدة مرات في محافظة إربد

وسارع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إلى توجيه جميع البلديات باستحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب البسطات تمكن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة.

وأكد الرزاز في تغريدة له عبر تويتر التزام الحكومة بتقديم أراض من الأملاك العامة في حال لم تتوفر أراض تابعة للبلدية

أوجّه جميع البلديات، من خلال وزارة الإدارة المحلية، إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب "البسطات" تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة. وتلتزم الحكومة بتقديم أراضٍ من الخزينة في حال لم تتوفر أراضٍ تابعة للبلدية. pic.twitter.com/Zmen8X4mDu — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) February 2, 2020

وعبر صفحته في فيسبوك ترحم الرزاز على الشاب أنس الجمرة قائلا: "حاول أن يجني قوت يومه بعرق جبينه".

وأضاف: "واجبنا مساعدة كل مواطن يسعى إلى إيجاد مصدر رزقه، من خلال تنظيم عمله ودعمه، لا الوقوف في طريقه".