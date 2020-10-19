انتخابات البرلمان الكويتي في 5 ديسمبر

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر. ولابد أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.

​وذكرت وسائل إعلام كويتية أن أمير البلاد الشيخ، نواف الأحمد، سوف يفتتح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، غدا الثلاثاء، بمبنى مجلس الأمة.