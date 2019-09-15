انتخابات الرئاسة الجزائرية ستُجرى في 12 كانون الأول

اعلن رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب متلفز الأحد، إن انتخابات الرئاسة ستُجرى في 12 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت احتجاجات أسبوعية حاشدة أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان، تاركا البلاد في فراغ دستوري وفي أزمة بين المحتجين والحكومة المدعومة من الجيش.

ووقع بن صالح السبت القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، وذلك بعد “استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة”.

كما أنهى بن صالح، مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف.

وجرى الاحد أيضا تزكية وزير العدل الاسبق، محمد شرفي، رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري قد صرح في وقت سابق بأنه “من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة في 15 أيلول/ سبتمبر” من أجل إجراء “الانتخابات الرئاسية التي تعد مطلبا شعبيا في آجال معقولة”.

