انتخابات تركيا.. أردوغان يوزع النقود داخل مركز إقتراع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يظهر فيه وهو يوزع النقود على أطفال تجمعوا من حوله، بعد الإطلاء بصوته داخل أحد مراكز الإقتراع في مدرسة بمدينة اسطنبول.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس أردوغان قدم الهدايا والألعاب للاطفال، كما أعطى آخرين 200 ليرة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس التركي النقود للناس، فقد سبق وأن انتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، خلال شهر أبريل/نيسان، وهو يوزع الأموال بين حشد من الناس بمنطقة باغجلار في اسطنبول.

Bağcılar'da çocuklara para veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, elindeki paraya uzanan kişiye böyle yanıt verdi: "Dur. Ayıp ayıp." pic.twitter.com/RON0GggffA — FLASH HABER TV (@flashhabertvcom) April 3, 2023

وبدأ الناخبون بإدلاء أصواتهم، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان، في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تركيا في أنقرة واسطنبول، فيما تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وقال شهود عيان، إن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة، قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها.

وتشهد الاجواء الانتخابية، استقطابا كبيرا بين أنصار المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الجمهورية، وهما رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب إردوغان (69 عامًا) وخصمه كمال كيليتشدار أوغلو (74 عامًا) الذي يقود حزبا ديموقراطيا اجتماعيا وعلمانيا.

ومما يزيد الأجواء الانتخابية سخونة، دخول المنافسين للرئيس اردوغان، في جبهة موحدة للمرة الأولى، بقيادة زعيم المعارضة، الذي تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدمه بشكل طفيف على منافسه.

ويبلغ عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة، سجل منهم 65 مليون ناخب، لاختيار أعضاء البرلمان أيضا، في ظل الإقبال على التصويت بشكل تقليدي، يتمثل بنسب مشاركة تزيد على ثمانين بالمئة.

