انتخابات ليبيا: أمل جديد أو أزمة أخرى؟

علاءالدين صالح، صحفي وكاتب ليبي مستقل

بعد عقد من الحرب الدموية والآلاف من الوفيات والانهيار الكامل من النظام السياسي رأى الليبيون أخيراً لمحة عن الضوء في الفوضى المستمرة – الدولة تستعد لعقد الانتخابات الرئاسية. يتوقع عدد قليل من المحللين المتفائلين فصلاً جديدا في التاريخ الليبي، حيث سيحول التصويت في 24 ديسمبر الجاري الصراع المستمرة من أجل السلطة إلى أولوية الحرية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن أقرب ما يحصل عليه في يوم التصويت، فإن باهتة الآمال في نتيجته الإيجابية. فلماذا تهدد الانتخابات الذي تم تصميمها لإنهاء الأزمة ليبيا مع واحدة آخرى؟

أي شخص يتابع الأزمة الليبية وله حتى الوعي السطحي بالتطورات الحالية في البلاد يمكنه بسهولة تحديد العوامل الأساسية التي من شأنها أن تشكك في إمكانية إجراء انتخابات عادلة وشفافة.

أولاً، تسعى جميع الدول الأجنبية المتدخلة في الصراع الليبي إلى ممارسة التأثير على العملية الانتخابية لصالح المرشحين الموالين لها. كان ذلك الحال أثناء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. تم الإعلان عن الحكومة الجديدة كهيئة إدارية ذات تمثيل متساو لكل من غرب وشرق ليبيا – وهو الشرط الرئيسي للحوار السياسي المستدام. ومع ذلك، في أعقاب الحملة الإعلامية الواسعة ضد قائد الجيش الوطني الليبي السابق خليفة حفتر،تم تشكيل حكومة الوحدة بشكل أساسي من قبل شخصيات إما تدعم طرابلس بشكل مباشر أو غير مباشر. من الواضح أن هذا قوّض عمل المؤسسة الإدارية وعمق أكثر الاختلافات بين الغرب والشرق للدولة الليبية.

ثانياً، يدمّر الرفض المفاجئ لترشح الشخصيات الرئيسية أي آمال حول الحملة الانتخابية المستقرة. حتى الآن، كل مرة اختفى السياسي المعين عن الأنظار، مثلاً سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، ظهر مجدداً بعد فترة قصيرة، لكن لا يعرف أحد من سيكون أول من يختفي من السياسة الليبية نهائياً.

إننا نشهد حاليا هذه اللعبة الغريبة أثناء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية. وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من غير المؤكد ما إذا كان المرشحون الرئيسيون الذين لديهم شعبية وقدرات لتنظيم حملة انتخابية – عبد الحميد الدبايبة وخليفة حفتروسيف الإسلام القذافي وفتحي باشاغا – سينضم إلى السباق الرئاسي. ثم انعكس الوضع بعد أن سجلت اللجنة الانتخابية العليا 98 مرشحا معظمهم غير معروفين إلى المحللين الدوليين والليبيين على حد سواء. بعد أيام قليلة استبعدت الهيئة الوطنية الليبية للانتخابات 25 مرشحا ما يساوي رُبع العدد كله لأنهم انتهكوا القانون الانتخابي. تم رفض معظمهم بحجة وجود جنسية متعددة وسجلات جنائية وفي حالة موظفي الدولة، الفشل في ترك مواقفهم قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات.

يمكن نظام قضائي قوي يضع حداً للفوضى الانتخابي، لكن ليبيا لا تملكها. تم تعليق المرشحين من قبل مؤسسات جميع الأشكال والأحجام: محكمة الاستئناف في سبها، الملاحقة العسكرية الليبية، محكمة الاستئناف في طرابلس. كان لدى محامي سيف الإسلام القذافي صعوبة في إعادة نجل الزعيم الليبي السابق لأن يمنعه مسلحون من دخول المحكمة. وصلت العبثية إلى ذروته في مدينة مصراتة حيث قرر القضاة اتباع نهج جذري ووجدوا أنه من الأفضل الحكم على خليفة حفتر بالإعدام، وليس أن الأمر كان سيوقف الزعيم العسكري من المشاركة في الانتخابات أو حتى الفوز بالظروف الحالية.

إن استعباد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد دبيبة، الذي لم يتنحى من موقفه 3 أشهر قبل الانتخابات، ساهم أيضا في زعزعة الاستقرار في ليبيا. ولم يدم هذا حذفه طويلا. في اليوم التالي، تم وضع قانون جديد للسماح لرئيس الوزراء بفرز كل هذه الفروق الدقيقة. هل كان هذا القانون دخل رسمياً حيز التنفيذ وإذا كان الأمر كذلك، من قبل من؟ هل من المسموح للمرشحين الآخرين المعلقين باستخدامه في سباقهم الرئاسي؟ لا تزال كل هذه الأسئلة دون إجابة.

إذا تم حذف دبيبة من قائمة المرشحين بشكل دائم ، فسيكون ذلك ضربة شديدة لتركيا، والتي بنيت وجودها في ليبيا حول رجل أعمال بارز. ومع ذلك، لن تكون الضربة قاتلة لأن أنقرة ترفض سحب قوتها العسكرية من ليبيا على الرغم من الضغط من المجتمع الدولي. لم تنتج مفاوضات منتظمة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 و نداءات متعددة من قبل الأمم المتحدة أي نتيجة ملموسة وتم تجاهلها ببساطة.

أصبحت استقالة المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيس الكرز على القمة. حتى لو بقيت الدبلوماسي التشيكي في منصبه حتى التصويت ، يحمل ذلك معنى رمزياً لأنه ما أراد أن يرتبط اسمه بالانتخابات.

في نهاية المطاف، يضع الفوضي إثناء العملية الانتخابية شرعية التصويت، والتي هي قاب قوسين أو أدنى، في خطر. يوفر عدم الوضوح والموقف السلبي للمنظمات المدنية أرضية خصبة للمضاربة والاستفزاز، والتي ستستغلها أطراف الصراع الخارجية بلا شك ، مما ينجم عن تصعيد التوترات بين الجانبين . هل هذه هي مؤامرة مشتركة من قبل اللاعبين الأقوياء في المنطقة أو إهمال مشترك فقط؟ سنحصل على إجابة بعد بضعة أسابيع تفصلنا عن الانتخابات العامة التي تنتظرها ليبيا منذ فترة طويلة.