انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس الاميركي

رشيدة طليب عاملة في مجال الحقل الاجتماعي

اختار الناخبون الاميركيون امرأتين مسلمتين تنتميان الى الحزب الديموقراطي لدخول الكونغرس الثلاثاء، وفق شبكات تلفزيونية، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة حيث الخطاب المعادي للمسلمين في تصاعد.



فقد فازت الهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في مجلس النواب عن منطقة ذات غالبية ديموقراطية في ولاية مينيسوتا، حيث ستخلف كيث اليسون الذي كان بدوره أول مسلم تم انتخابه في الكونغرس.

وتمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز ايضا بمقعد في مجلس النواب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.