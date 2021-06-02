انتخاب اسحق هرتزوغ رئيسا لإسرائيل خلفا لريفلين

انتخب البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اسحق هرتزوغ الأربعاء، رئيسا للدولة خلفا لرؤوبين ريفلين الذي انتهت ولايته

وشغل هرتزوغ رئيس الوكالة الصهيونية منذ عام 2018، كما شغل منصب رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة في إسرائيل.

ومن 2013 إلى 2017، شغل مناصب عدة وهي وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية ووزير الشتات والمجتمع ومكافحة معاداة السامية ووزير السكن والبناء ووزير السياحة.

ولد عام 1960 في تل أبيب لأب مولود بإيرلندا، وأم ولدت في مصر، وتعود جذور كلا الأبوين لأوروبا الشرقية من بولندا وليتوانيا وروسيا.

والده حاييم هرتسوغ كان الرئيس السادس لإسرائيل بين عامي 1983 حتى 1993، أما والدته أورا فقد خدمت في صفوف منظمة الهاغاناه، وكانت ضابطة في سلاح العلم أثناء حرب 1948.

عاش اسحاق في نيويورك حينما خدم هرتسوغ الأب مندوبا دائما لإسرائيل في الأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات، وفيها تلقى تعليمه الثانوي، ولاحقا درس القانون في جامعة تل أبيب.

يذكر أن صلاحيات الرئيس الإسرائيلي محدودة بخلاف الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء.

وتقتصر صلاحيات الرئيس على تقبل أوراق اعتماد السفراء وتكليف نواب بتشكيل الحكومات إضافة إلى العفو عن سجناء.

ويتشكل “الكنيست” الإسرائيلي من 120 نائبا يتم انتخابهم مباشرة من الشعب.