انتخاب الاسلامي المعارض سليمان شنين رئيسا لبرلمان الجزائر

جاء انتخاب شنين، وهو رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة ذي التوجه الاسلامي، خلال جلسة علنية عقدت اساسا لاثبات شغور منصب رئاسة المجلس بعد استقالة بوشارب.

انتخب نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري النائب الاسلامي المعارض سليمان شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني، خلفا لمعاذ بوشارب الذي قدم استقالته تحت ضغط الشارع.

وهي المرة الأولى التي يتولى فيها نائب معارض رئاسة المجلس الشعبي، وذلك بعد أن تمت تزكيته بعد انسحاب معظم المترشحين عدا مرشح حزب جبهة التحرير الوطني بوعلاق مصطفى.

وتعيش الجزائر حالة من الاانسداد السياسي في ضوء الحراك الشعبي الرافض لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وحرص قيادة الجيش على المضي في انتخابات رئاسية استنادا لنص الدستور.

