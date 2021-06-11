انتخاب الامارات عضو غير دائم في مجلس الامن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإمارات عضوا غير دائم بمجلس الأمن ونهاية سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وجاء إعلان الإمارات بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.

حاكم دبي يشيد بانتخاب الامارات في مجلس الامن

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي.

انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الأمن للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ يعكس دبلوماسيتها النشطة ..وموقعها الدولي ..ونموذجها التنموي المتميز .. كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد .. ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 11, 2021

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023 يعكس دبلوماسيتها النشطة، وموقعها الدولي، ونموذجها التنموي المتميز، كل الشكر لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد، ونتطلع لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي".