انتخاب ماعظ لرئاسة بلدية اميركية

وفاز لينكولن بـ13 صوتا متفوقا على الكلب "سامى" الذي حصل على 10 أصوات، بينما حصد المرشحون الآخرون مجتمعين 30 صوتا.

يستعد الماعز "لينكولن" الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، ليصبح أول رئيس بلدية فخري لبلدة فير هيفن الصغيرة، التابعة لولاية فيرمونت الأميركية.

ويعرف عن البلدة التي لا يزيد تعداد سكانها على 2500 شخصا، أنها بلا عمدة من البشر، لكنها نظمت انتخابات مفتوحة للحيوانات التي يتعين على أصحابها دفع تبرع لصالح المدارس الابتدائية.

وجاء اختيار لينكولن، هذا الأسبوع، بعد تصويت لجميع سكان البلدة الصغيرة، على بطاقة اقتراع بها 16 حيوانا أليفا، وإلى جانب لينكولن، كان معظم المرشحين الآخرين من الكلاب والقطط، فضلا عن يربوع، يدعى كريستال.

وفاز لينكولن بـ13 صوتا متفوقا على الكلب "سامى" الذي حصل على 10 أصوات، بينما حصد المرشحون الآخرون مجتمعين 30 صوتا.

ومن المقر ر أن يبدأ الماعز لينكولن مهام منصبه الجديد، الثلاثاء المقبل، على أن يستمر في المنصب لمدة عام واحد.

وأثناء توليه منصب عمدة المدينة، من المتوقع أن يحضر لينكولن فعاليات محلية، مثل السير في موكب يوم الذكرى الذي يرتدي له وشاحا خاصا.