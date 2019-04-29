انتخاب 5 انفصاليين كتالونيين مسجونين نوابا

تمّ انتخاب خمسة انفصاليّين كتالونيّين محتجزين ويخضعون للمحاكمة في مدريد لدورهم بمحاولة انفصال كاتالونيا عام 2017، نوّابًا يوم الأحد في الانتخابات الإسبانيّة التي فاز بها الاشتراكيّون.

ومن بين هؤلاء نائب رئيس حكومة كاتالونيا السّابق أوريول خونكيراس، المتّهم الرّئيسي في المحاكمة التي بدأت في 12 شباط/ فبراير. وهو يُواجه عقوبةً بالحبس قد تصل إلى 25 عامًا في حال إدانته بالتمرّد وإساءة استخدام الأموال العامّة في استفتاء عام 2017.

وانتُخب خونكيراس نائباً بصفته زعيمًا لحزب “اليسار الجمهوري” الكتالوني، بينما انتُخب المسؤول السّابق عن العلاقات الخارجيّة في حكومة كاتالونيا راؤول روميفا سيناتوراً.

كما تمّ انتخاب ثلاثة معتقلين انفصاليّين آخرين هم يوردي سانشيز ويوردي تورول وجوسيب رول. وهم أعضاء في حزب “معًا من أجل كتالونيا”.

وحصلت الأحزاب الانفصاليّة الكتالونيّة على 22 من أصل 350 مقعدًا في البرلمان، ويُمكن لها أن تؤدّي دوراً رئيسياً في المشاورات المرتقبة، خصوصًا أنّ الاشتراكي بيدرو سانشيز فاز في الانتخابات دون أن يتمكّن من الحصول على الغالبيّة المطلقة وسيُجبر بالتالي على بناء تحالفات مع أحزاب أخرى للتمكّن من الحكم.

(أ ف ب)