انتشار أمني مكثف عند قصر بعبدا الرئاسي في لبنان وسط دعوات للتظاهر أمامه

انتشرت قوات الأمن اللبنانية بصورة مكثفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عند قصر بعبدا الرئاسي، وذلك وسط دعوات للتظاهر أمامه.

وجاءت دعوات التظاهر قرب القصر الرئاسي بعد مقابلة أجراها الرئيس ميشال عون الثلاثاء وأثارت غضب المحتجين.

وأثار عون غضب المتظاهرين عندما قال إنه لا أحد يستطيع وضع فيتو على مشاركة وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة وصهره جبران باسيل في الحكومة، وقوله باللهجة اللبنانية، عن المحتجين: “إذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي (شخص) بالسلطة يروحوا يهاجروا”.

وأصدر المكتب الإعلامي للرئاسة توضيحا، وأكد أنه جرى تحريف تصريح عون ليبدو وكأنه يدعو المتظاهرين للهجرة. وذكر المكتب الإعلامي أن “الصحيح أن الرئيس عون قال إنه إذا لم يكن هناك أوادم من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لأنهم بهذه الحالة لن يصلوا إلى السلطة. فاقتضى التوضيح منعا لأي التباس أو سوء استغلال”.

في غضون ذلك، سقط الليلة الماضية أول قتيل منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان منذ نحو شهر. وأعلن الجيش اللبناني على الفور توقيف العسكري مطلق النار وفتح تحقيق. (د ب أ)