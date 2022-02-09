انتشار كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن "نفحة"

أكدت جمعية "واعد" للأسرى الفلسطينيين، أن الأنباء الواردة من سجن "نفحة" الاسرائيلي، تشير إلى انتشار فيروس كورونا في جميع اقسام السجن، الذي يضم 500 أسير غالبيتهم من المرضى وكبار السن.

وحمّلت الجمعية الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، ثم المؤسسات الدولية التي لا زالت صامتة إزاء ما يجري"، مضيفةً أنها لا تستبعد "تدهور حالة بعض الأسرى المصابين".

الهروب من "عوفر"

كذلك، لفتت "واعد" إلى أنّ "ادعاء الاحتلال بالكشف عن مخطط لعملية هروب من سجن عوفر يأتي للتغطية على حالة وأوضاع وأعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا وحالة التوتر الكبيرة التي تشهدها السجون حالياً".

وطالبت الجمعية "وسائل الإعلام بتركيز وتكثيف التغطية المتعلقة بالخطوات النضالية التصعيدية التي بدأها الأسرى وستتصاعد تباعاً خلال الساعات والأيام القادمة، رداً على القمع والتنكيل والإهمال الطبي".

يُذكر أنّ نادي الأسير أعلن أمس إصابة 60 أسيراً بفيروس "كورونا" في قسم 12 بسجن "نفحة"، مؤكداً أنّ سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات أدت إلى عدم القدرة على حصر أعداد المصابين.

والأمر ذاته ينسحب على سجن "عوفر"، إذ أكّد نادي الأسير الفلسطيني قبل أيام أن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن عوفر مصابون بفيروس كورونا، حيث قال إنّ الاحتلال عمل على تحويل الوباء إلى أداة تنكيل.