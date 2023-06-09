انتشار 10 الاف صور جنسية فاضحة لنجل جو بايدن

عاد هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن 53 عاما الى الاضواء وكعادته من باب الانتقاد والسلبية حيث انتشرت له عدة صور فاضحة في اوضاع مخلة ولا اخلاقية مع مجموعة من الفتيات

ووفق تقرير نقلته صحيفة “nypost” البريطانية فان تلك الصور تسربت عن طريق احد فنيي الكمبيوتر حيث ارسل هانتر جو بايدن حاسوبه الى احد متاجر الصيانة لاصلاحه في ولاية ديلاوير، قبل حصول وسائل الإعلام عليه عام 2020.

ويبدو ان حصيلة غنيمة الفضائح كبيرة جدا وسيتم تداولها لاشهر طويلة حيث ان هناك اكثر من 10000 صورة وهي مزيج من الصور العائلية ولقطات عارية لهانتر في غرف الفنادق، محاطا بالمخدرات والنساء العاريات في اجواء كريهة ومقيته

ومن بين الصور ان هانتر جو بايدن يجلس الى جانب فتاة تغطي الوشوم أجزاء من جسدها، وترتدي ملابس داخلية مغرية والمؤكد انه كان في وضع مخل كما يجتمع في وصرة ثانية مع خلف مكتب في فندق مع امرأتين غامضتين، إحداهما عارية والأخرى مستلقية على السرير.

واقر نجل الرئيس الاميركي المتهم بالفساد في كوريا الجنوبية واوكرانيا أنه عانى لسنوات من إدمان الكوكايين، وهو يوجه قلم تدخين الماريجوانا نحو عدسة الكاميرا.