انتشال احياء من تحت الانقاض في اليوم الثامن بعد الزلزال

تتوالى المفاجآت وربما المعجزات التي رافقت عمليات انقاذ الناجين من الزلزال التركي السوري في اليوم الثامن على الرغم ن التقارير المتشائمة التي صدرت مؤخرا بتضاؤل فرص الوصول الى احياء تحت الانقاض، وسط مؤشرات على وصول اعداد الضحايا ارقاما عاليا.

وفي الساعات الاخيرة تمكن رجال الانقاذ من انتشال المزيد من الناجين من تحت الأنقاض، بعد أسبوع من الزلزال الذي وصلت حصيلته في تركيا الى 30 الف ضحية فيما تخطى عددهم في سورية حاجز الـ 4 الاف ولا تزال الزيادة مرشحة وغير نهائية قد "تتضاعف" حسبما قالت الأمم المتحدة

وفي الوضع الطبيعي فان آمال الوصول الى احياء بعد الزلزال تتضاءل بعد 72 ساعة الا انه امكن في تركيا وسورية الوصول الى رضع ومسنين ظلو على قيد الحياة

انقاذ ستينية وطفل

واعلنت تركيا عن الوصول الى مصطفى (7سنوات) ونفيسة يلماز (62 عاما) في محافظة هاتاي في جنوب شرق تركيا، في وقت مبكر الاثنين. وبقي الاثنان عالقين 163 ساعة تحت الأنقاض

Destruction beyond imagination in Turkey and Syriapic.twitter.com/PDdcyArnqx — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 13, 2023

حصيلة غير نهائية لاعداد الضحايا

بحسب آخر التقارير الرسمية، أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات عن 33 ألفا و186 قتيلا على الأقل، 29605 في تركيا و3581 في سوريا.