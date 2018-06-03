انتشال جثث 11 مهاجراً وإنقاذ 67 آخرين قبالة السواحل الجنوبية لتونس

انقاذ مهاجرين في البحر المتوسط/ أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان الاحد، انه تم انتشال جثث 11 مهاجراً وإنقاذ 67 آخرين كانوا على متن مركب صيد “بصدد الغرق”، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها ان مركباً لمهاجرين غير شرعيين “كان بصدد الغرق” ليل السبت الاحد قبالة السواحل مقابل سواحل محافظة صفاقس (جنوب). واضاف انه “تم إنقاذ عدد 67 منهم من بينهم تونسيين وأجانب كما تمّ انتشال عدد 11 جثة في حصيلة أولية”.

واكدت الداخلية في البيان انها تلقت “طلب استغاثة يوم 02 حزيران/يونيو 2018 على الساعة 22,45 (21,45 ت غ) بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق”.

وتابعت “تحولت الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنّه على بعد حوالي خمسة اميال بحرية (نحو عشرة كيلومترات) عن جزيرة قرقنة و16 ميلاً بحرياً (نحو 32 كلم) على سواحل مدينة صفاقس″جنوب البلاد.

واوضح البيان ان “عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر تتواصل بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية”.