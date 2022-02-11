انتشال جثث 3 عمال من بئر صرف صحي بمصر

توفي 3 عمال تابعين لمقاول الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم، وفق ما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم المصرية.

وقالت الشركة إنه "أثناء عمل العمال الثلاثة التابعين لمقاول عملية تنفيذ خط الصرف الصحي بشارع بطل السلام بأحد مطابق الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم استنشق العمال الغاز عندما قاموا بفتح المطبق أمام محكمة الفيوم مما أدى إلى وفاتهم.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وفرق الغواصين التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إلى مكان الحادث وقاموا بانتشال الجثث الثلاث من داخل مطبق الصرف الصحي".